Şırnak’ta jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Şırnak’ın Silopi ilçesinde yurda sokulmak istenen gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Başverimli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 6 adet Cep telefonu, 1 adet klima, 12 adet spor ayakkabı, 370 paket sigara, 80 paket tütün kağıdı, 5 bin 260 adet tansiyon hapı, 200 adet menteşe, 1 kilogram nargile tütünü, 7 kilogram çay ele geçirildi.
Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen eşyaların gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına alınarak şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
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