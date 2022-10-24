Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 56 gözaltı
Şırnak'ta, jandarma ve polis ekiplerince son bir haftada kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarında 56 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17- 23 Ekim tarihleri arasında kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 56 şüpheli gözaltına alındı.
KAÇAK ÜRÜNLERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1150 paket kaçak sigara, 100 puro, 29 cep telefonu, 21 cep telefonu aksesuarı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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