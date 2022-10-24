Van'da 'göçmen kaçakçılığı' yapan 6 şüpheli tutuklandı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 10:21

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Van genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

2 ARACA DA EL KONULDU

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 17-23 Ekim'de gerçekleştirilen 8 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu.