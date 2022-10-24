Eskişehir'de 650 kilo kaçak tütün ve 47 bin makaron ele geçirildi
Eskişehir’de polisin baskın yaptığı depoda 650 kilo kaçak tütün ve 47 bin makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 depoda kaçak sigara imal edilerek satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle takibe alınan 3 şüpheliye ait 2 depo, 2 araç ve 1 eve baskın yapıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Aramalarda 47 bin filtreli boş sigara kağıdı, satışa hazırlanmış 4 bin 200 kaçak sigara, 650 kilo kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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