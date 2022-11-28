Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 67 gözaltı

Şırnak'ta, son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 17:02
Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 67 gözaltı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Kasım'da kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.

HEPSİNE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 bin 181 paket kaçak sigara, 10 cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi.


Şırnak Kaçakçılık kaçak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler