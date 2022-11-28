Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonları: 67 gözaltı
Şırnak'ta, son 1 haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 67 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Kasım'da kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 67 şüpheli gözaltına alındı.
HEPSİNE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 6 bin 181 paket kaçak sigara, 10 cep telefonu ve uyuşturucu ele geçirildi.
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