Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: Neolitik dönemden 'heykelcik' ele geçirildi

16 Ağustos 2022 Salı, 15:08

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 897 paket kaçak sigara, 20 kilo çay, 15 kaçak cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, bir miktar uyuşturucu ve neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen insan heykelciği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.