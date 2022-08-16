Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: Neolitik dönemden 'heykelcik' ele geçirildi
Şırnak'ta, jandarma ve polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarında, 36 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda, neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen heykelcik ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Ağustos'ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 36 şüpheli, gözaltına alındı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 897 paket kaçak sigara, 20 kilo çay, 15 kaçak cep telefonu, 12 cep telefonu aksesuarı, bir miktar uyuşturucu ve neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen insan heykelciği ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Video Haberler
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
- Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında Ece Erken bayıldı
- Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki provokasyona sert tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Beklenen akaryakıt zammı kesinleşti!
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Suriyeli avukat sınır dışı edildi