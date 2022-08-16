Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
KUTUYA VE BAGAJA GİZLEMİŞLER
Ekipler, belirlenen şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda, evde kutu içerisinde, otomobilde ise bagaj kısmına gizlenmiş 2 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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