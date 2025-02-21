Şırnak’ta kar nedeniyle 19 köy yoluna ulaşım yok

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak’ta kar nedeniyle 19 köy yoluna ulaşım yok
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:10

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak çalışmalara başladı.

 


Etiketler: #Şırnak #kar yağışı #Kar

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