Hatay'da panik anları... Seyir halindeyken alev topuna döndü!

Antakya ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da panik anları... Seyir halindeyken alev topuna döndü!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 10:13

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi’nde seyir halinde olan otomobillin motor kısmından yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobili gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu.


Etiketler: #hatay #otomobil #Yangın

İlgili Haberler

Kiraladığı araç seyir halinde alev aldı!

Kiraladığı araç seyir halinde alev aldı!
Uludağ yolunda seyir halindeki araç alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu

Uludağ yolunda seyir halindeki araç alev topuna döndü! Sürücü son anda kurtuldu
Tünel içinde panik anları: Seyir halindeki ambulans alev alev yandı!

Tünel içinde panik anları: Seyir halindeki ambulans alev alev yandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler