Hatay'da panik anları... Seyir halindeyken alev topuna döndü!
Antakya ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobilde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi’nde seyir halinde olan otomobillin motor kısmından yanmaya başladı. Alevlere teslim olan otomobili gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu.
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