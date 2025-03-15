Kiraladığı araç seyir halinde alev aldı!

Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:34

Güncelleme: 15.03.2025 - 15:34

İlkadım ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Ankara Bulvarı’nda saat 13.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Selami S. yönetimindeki otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden araç sürücüsü Selami S. otomobili yol kenarına çekip, itfaiyeye haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobildeki yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, yanan aracın kiralık olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.