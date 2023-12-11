Şırnak’ta silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralandı

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:42
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Alınan bilgilere göre, ilçenin Taşaltı mezrası Tolba mevkiinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet G. ve oğlu Abdürrahim G. yaralandı.

BABA ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde Ahmet G.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu Abdürrahim G. ise Uludere Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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