Şırnak'tan acı haber... Astsubay tayin için geldi, trafik kazasında şehit oldu!
Yeni görev yeri Şırnak’ta göreve başlamak üzere yola çıkan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı trafik kazası geçirerek şehit oldu.
Edinilen bilgilere göre, görev yeri Isparta’dan tayini Şırnak’a çıkan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı, adı öğrenilemeyen arkadaşı ile birlikte Şırnak’a geldi.
Şırnak’ın İdil ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu arkadaşı ile birlikte ağır yaralandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda güvenlik personeli ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Astsubay Başçavuş İbrahim Daşçı şehit oldu. Diğer askeri personelin ise hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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