Yayınlanma: 04.05.2025 - 09:06

Güncelleme: 04.05.2025 - 09:06

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi gören DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder (62) dün hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder'in 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Önder'in dün saat 16.10'da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

62 yaşında hayatını kaybeden Önder'in cenaze programı belli oldu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamaya göre Önder için 4 Mayıs Pazar günü (bugün) 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.

Daha sonra Önder için ikindi vaktinde Levent'teki Barbaros Camisi'nde cenaze töreni yapılacak. Önder, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

CENAZESİ ALINDI

Son olarak, dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı.