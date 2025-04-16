Yayınlanma: 16.04.2025 - 09:10

Güncelleme: 16.04.2025 - 09:10

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldı. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı nedir? Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından Şişli'deki hastaneye kaldırılmış ve kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edilerek ameliyata alınmıştı.

AMELİYATI HENÜZ TAMAMLANDI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, hastane önünde yaptığı son açıklamada "Ameliyat henüz tamamlanmadı" açıklamasını yaptı.

"Ameliyatın henüz tamamlanmamış olması, işlerin kötü gittiğini göstermiyor" diyen Doğan, "Her şey hekimlerin belirttiği süre çerçevesinde ilerliyor" dedi.

"YOĞUN BAKIMA ALINMASINI BEKLİYORUZ"

Doğan şunları söyledi:

"Siyasi partilerin temsilcileri, Sayın Cumhurbaşkanı bizzat yakından takip ediyor. İyi haberler vermek için dakikalar sayıyoruz. Doktorların sizlerle paylaştığı açıklamalar dışında yeni bir bilgi yok. Henüz ameliyat tamamlanmadı. Ameliyat bittikten sonra yoğun bakıma alınmasını bekliyoruz. Sırrı Süreyya Önder zor zamanların insanı. Yüreği zor zamanlara dayanmış, ağır olaylar görmüş geçirmiş bir insan. Bu zorlu ameliyattan da başarılı ve sağlıklı şekilde çıkacağına inanıyoruz. Beklentimiz, temennimiz, umudum bu yönde. Ameliyatın uzun süreceği bekleniyordu. Zor olması başarılı olmayacağı anlamına gelmiyor. Umutla bekliyoruz. İyi haberler vermeyi bekliyoruz."