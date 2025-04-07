Görme yetisini kaybeden Elton John'dan sağlık durumuna dair açıklama

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:17

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:17

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, görme yetisini büyük ölçüde kaybettiğini açıkladı.

78 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz yaz yakalandığı ciddi bir göz enfeksiyonu nedeniyle sağ gözünde görme kaybı yaşadığını duyurmuştu. Aralık 2024’te verdiği röportajda bu durumun kendisini derinden etkilediğini anlatan John, yeni açıklamalarında ise sürecin ne kadar zor geçtiğini detaylandırdı.

Elton John, son röportajında, “Seni görebiliyorum ama televizyon izleyemiyorum, okuyamıyorum. Oğullarımın ragbi ve futbol oynadığını göremiyorum ve her şeyin tadını çıkarmaya alışkın olduğum için bu çok stresli bir zamandı" dedi.

14 yaşındaki Zachary ve 12 yaşındaki Elijah adında iki oğlu olan sanatçı, duygusal anlar yaşadığını belirterek şunları söyledi:

“Çok üzücü. Duygusal oluyorum ama buna alışmam gerekiyor. Sahip olduğum hayat için şanslıyım. Hâlâ harika bir ailem var ve sol gözümden hâlâ bir şeyler görebiliyorum. Bu yüzden kendime, ‘Hadi devam et’ diyorum."

Temmuz ayında Fransa’da ciddi bir göz enfeksiyonuna yakalanan John, enfeksiyonun sağ gözünü tamamen etkilediğini, sol gözünün ise sadece sınırlı görüşe sahip olduğunu belirtti. Görme kaybı nedeniyle artık stüdyoya gidip kayıt yapamadığını ve şarkı sözlerini okuyamadığını dile getirdi.