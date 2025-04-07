Görme yetisini kaybeden Elton John'dan sağlık durumuna dair açıklama
Dünyaca ünlü müzisyen Elton John, geçirdiği ciddi göz enfeksiyonunun ardından sağ gözündeki görme yetisini tamamen kaybettiğini, sol gözünün ise yalnızca sınırlı şekilde görebildiğini açıkladı.
Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Elton John, görme yetisini büyük ölçüde kaybettiğini açıkladı.
78 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz yaz yakalandığı ciddi bir göz enfeksiyonu nedeniyle sağ gözünde görme kaybı yaşadığını duyurmuştu. Aralık 2024’te verdiği röportajda bu durumun kendisini derinden etkilediğini anlatan John, yeni açıklamalarında ise sürecin ne kadar zor geçtiğini detaylandırdı.
Elton John, son röportajında, “Seni görebiliyorum ama televizyon izleyemiyorum, okuyamıyorum. Oğullarımın ragbi ve futbol oynadığını göremiyorum ve her şeyin tadını çıkarmaya alışkın olduğum için bu çok stresli bir zamandı" dedi.
14 yaşındaki Zachary ve 12 yaşındaki Elijah adında iki oğlu olan sanatçı, duygusal anlar yaşadığını belirterek şunları söyledi:
“Çok üzücü. Duygusal oluyorum ama buna alışmam gerekiyor. Sahip olduğum hayat için şanslıyım. Hâlâ harika bir ailem var ve sol gözümden hâlâ bir şeyler görebiliyorum. Bu yüzden kendime, ‘Hadi devam et’ diyorum."
Temmuz ayında Fransa’da ciddi bir göz enfeksiyonuna yakalanan John, enfeksiyonun sağ gözünü tamamen etkilediğini, sol gözünün ise sadece sınırlı görüşe sahip olduğunu belirtti. Görme kaybı nedeniyle artık stüdyoya gidip kayıt yapamadığını ve şarkı sözlerini okuyamadığını dile getirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- ‘Yozgat çıldırmış olmalı, gelin tutuklayın’
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!
- 'Asıl savcısına sesleniyorum' diyerek çağırdı!
- DEM Parti'den çok sert 'silah bırakma' çıkışı
- Dev maçta kazanan Fenerbahçe!