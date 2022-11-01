Sis nedeniyle durdurulan İstanbul Boğazı trafiği tek yönlü açıldı

Kentte etkili olan sis nedeniyle geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 14:01
Sis nedeniyle durdurulan İstanbul Boğazı trafiği tek yönlü açıldı
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İstanbul'da geceden itibaren görülen sis nedeniyle saat 01.40'da çift taraflı askıya alınan gemi trafiği kısmen normale döndü.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığını bildirdi.


Sis İstanbul Boğazı

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