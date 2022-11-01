Sis nedeniyle durdurulan İstanbul Boğazı trafiği tek yönlü açıldı
Kentte etkili olan sis nedeniyle geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı.
İstanbul'da geceden itibaren görülen sis nedeniyle saat 01.40'da çift taraflı askıya alınan gemi trafiği kısmen normale döndü.
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Boğaz'daki gemi trafiğinin saat 13.30 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığını bildirdi.
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