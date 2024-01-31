Şişli Belediye Başkan adayı Şahan’dan gazetemize ziyaret

Yayınlanma: 31.01.2024 - 19:31

Güncelleme: 31.01.2024 - 19:31

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan aralarında CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı’nın da olduğu bir heyetle bugün gazetemizi Şişli’deki binasında ziyaret etti.

Şahan, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu, Yazıişleri Müdürü Özgür Soyer ve Haber Müdürü Can Uğur ile görüştü.

Şişli için geliştirdikleri projeleri, kentin sorunlarına ilişkin yaklaşımlarını anlatan Şahan, İstanbul’un deprem sorunu ve yerel seçimlerle ilgili görüşlerini de aktardı.