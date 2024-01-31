CHP’nin adayları

31 Ocak 2024 Çarşamba

CHP, İstanbul, Antalya ve Ankara’nın birkaç ilçesi hariç 31 Mart seçimlerinde sahaya çıkacak belediye başkan adaylarını belirledi. Bu gibi tercihlerde herkesi memnun etmek güç. Bir tarafta değişimi gerçekleştiren örgüt, öte tarafta güçlü büyükşehir belediye başkanları, diğer yanda başarılı ancak kurultayda “karşı taraf”ı destekleyen belediye başkanları ve partinin hemen hemen her ilde sayıları yüzde 50’yi bulan (bazen de geçen) “eski genel merkezci” kadrolar var. Çok bilinmeyenli bir denklem. Hiçbiri de yok sayılamaz! Sanırım CHP lideri Özgür Özel, en zor saatlerini yaşamıştır isimler MYK’de tartışılırken. Açıklanan adaylar üzerine eleştiri elbette yapılacaktır ancak İzmir tercihlerine iyi tarafından bakarsak ilçelerdeki kadın aday ve genç oranı yüzde 30. Galiba Özel, en radikal değişimi bu noktada gerçekleştirdi. Bu isimler içinde Lâl Denizli adı dikkat çekici. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ile Çiğdem Çapalı’nın kızı. 30’lu yaşlarda, Frankofon eğitimini siyaset bilimi ile sürdürmüş. 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun seçim koordinasyon merkezinde yolumuz kesişti. Dönemin il disiplin kurulu üyesi avukat Doğuşcan Aydın Aygün’le gece gündüz demeden oylara sahip çıkıyorlardı. Canan Kaftancıoğlu’nun da gözbebeğiydi. Aslında 1999’da Adnan Polat’ın CHP İBB adaylığı sürecinde babasıyla bir tanıtım toplantısına gelmişti. İlk orada görmüştüm Lâl Başkan’ı; 5 ya da 6 yaşında elinde CHP bayrağıyla salonda oradan oraya koştu. Yani çocuk yaştan siyasete evrilmiş biri. Şimdi Çeşme gibi cadı kazanında ateşten gömleği giyecek. Lütfen kimse bu genç kadına, “Örgütten gelmedi, Urla’ya talep açtı” falan demesin, doğuştan Çeşmeli ayrıca bütün gençliği Beşiktaş başta olmak üzere İstanbul ilçelerinde pankart asmakla geçmiş. İzmir’de dokuz olan kadın aday sayısı keşke yoksulların “ablası” Hacer Foggo ile 10 olsaymış notunu da düşelim.

CHP belediye başkanları seçimi demişken cep telefonlarının dışarıda tutulduğu PM toplantılarından kamuoyuna sızan fotoğrafın kaynağını araştırmalı Özgür Özel. Araştırmalı ki Çankaya için yetki isteyip yeter oyu alamadığı türündeki iddiaların ya da gerçekse bile bu tip güvensizliklerin önüne geçmeli.

KURUM’DAN MASALLAR!

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum projelerini anlattı. İSPARK’ta yüzde 25 indirim sözü verdi, su ve ulaşım indirimlerine de göz kırptı. Bu vaatler kamusal zarar göze alınırsa gerçekleşir. Ancak merkez ilçelerde 250 bin araçlık otopark sözü tutulamaz hele kısa ve orta vadede! Çünkü Şişli, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş, Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar gibi nüfusun yoğun olduğu yerlerde boş alan yok. Yeraltı otoparklarına da İBB bütçesi yetmez! Kurum’un bir başka projesi de ulaşım üzerineydi. Uğraştıran değil, ulaştıran model dedi. Ne var ki projedeki çözümün bir parçasının 122 km uzunluğundaki tüneller olması bilimsellikle açıklanamaz. Çünkü lastikli (otomobil) ulaşı bir kentteki trafiği iyice karmaşık hale getirir. İstanbul gibi metropollerde toplu taşım sorunu sadece metro ve raylı ulaşımla çözülebilir. Bu gerçeği danışman akademisyenler sayesinde çok iyi etüt eden İmamoğlu’nun tüm ağırlığını raylı sisteme vermesinin perde arkasında da bu rasyonalite var.

SAVCININ EVİNDEKİ FOTOĞRAF

Adı ilk kez Hrant Dink suikastında duyulan savcı Gökalp Kökçü, Dilan-Engin Polat karapara aklama dosyasını ortaya çıkaran isimdi, Adnan Oktar’ın “kedicik”leriyle aile yakınlığı olduğu da söylendi. Ardından Erzurum’a tayini çıktı. İddialara göre de HSK’nin kararıyla evinde dijital arama yapılmış. Ve yine aramalarda bir fotoğraf ele geçtiği savlandı. Şimdi yargı dünyası o fotoğraftaki isimleri konuşuyor. Bakalım yetkili makamlar Türkiye’yi ayağa kaldıracak o fotoğrafı açıklayacak mı, yoksa konu kapanacak mı? Ya da bu arama olayı uydurma mı? Sayın başsavcı açıklasın lütfen!

UYANDILAR MI?

Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının altından IŞİD çıktı. Daha doğrusu uykudaki bir hücre evinin eylemiymiş. Acaba 20 milyonluk İstanbul’da kaç hücre evi var? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan çok eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kafasını iki elinin arasına alıp düşünmeli; “Bu hücre evleri kurulurken ben neredeydim?” diye.