Şişli Belediyesi kayyumu Cevdet Türkmen'den 'belediye meclisi' hamlesi: Yetkiler devredildi!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 12:36

Güncelleme: 26.03.2025 - 12:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyum olarak getirilen Kaymakam Cevdet Ertürkmen, tepki çeken bir adım daha attı.

İlçedeki kent lokantalarını kapatma kararına yönelik tepkiler sürerken; kayyum Ertürkmen belediye meclisini devre dışı bıraktı. Meclisin yetkileri ise, encümene devredildi.

Belediye'den gönderilen resmi yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin ek fıkrasında, 'Meclisin encümenin ve komisyonlarının görev ve yetkileri 31. maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür' denilmektedir. Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 31. maddesinde belirtildiği şekilde belediye meclisimizin komisyonların ve encümenin görev ve yetkileri ikinci bir talimata kadar encümenin memur üyeleri tarafından yürütülecektir."