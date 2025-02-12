Şişli Belediyesi YKS’ye girecek öğrencilerin sınav ücretleri karşılayacak

Yayınlanma: 12.02.2025 - 14:30

Güncelleme: 12.02.2025 - 14:30

Şişli Belediyesi, eğitim alanındaki sosyal destek projelerine bir yenisini daha ekledi. Şişli Belediyesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan ve Şişli’de ikamet eden öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacak.

Sınav kaydını tamamlayan öğrenciler, ÖSYM başvuru belgesi, başvuru ücretinin ödeme makbuzu ve gerekli evraklarla birlikte Şişli Belediyesi’nin Çözüm Merkezi’nden ya da yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden başvurularını yapabilecek.

ŞAHAN: SINAV BAŞVURU ÜCRETİ DESTEĞİMİZİ BAŞLATIYORUZ

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapan Şişli Belediye Başkanı Şahan, “Üniversite yolunda Şişli yanında. 2025 yılında YKS’ye girecek Şişlili lise son sınıf öğrencilerimize sınav başvuru ücreti desteğimizi başlatıyoruz. Sevgili gençler başvurularınızı, yksbasvuru.sisli.bel.tr adresinden yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başvuru koşulları şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İkamet adresi Şişli’de olmak

Lise son sınıf öğrencisi olmak,

Üniversite sınavına ilk kez girecek olmak

Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler;

Kimlik bilgileri

İletişim bilgileri

İkametgâh Belgesi

Öğrenci Belgesi

YKS Başvuru Belgesi ile Ödendi Makbuzu

IBAN (IBAN kendine ait değilse IBAN sahibinin kimlik belgesi ve telefon numarası)

KAYGI ATÖLYESİ

Öte yandan Şişli Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla "Sınav Kaygısı Atölyesi" düzenliyor. Atölye, alanında uzman isimler tarafından yürütülecek ve öğrencilere sınav stresini yönetme konusunda pratik bilgiler sunulacak.

Detaylı bilgi almak ve atölyelere katılmak isteyen öğrenciler, 444 3 112 numaralı telefondan başvuru yapabilecek.