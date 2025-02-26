Şişli Belediyesi'nde sosyal yardımlar 4.5 kat arttı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 18:03

Güncelleme: 26.02.2025 - 18:03

Şişli Belediyesi, yurttaşların hayat pahalılığı ve ekonomik kriz altında ezilmemesi için bugüne kadar birçok alanda sosyal destek projesini hayata geçirdi. Emeklilerden kadınlara, öğrencilerden ihtiyaç sahibi ailelere kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Şişli Belediyesi, dayanışma ve eşitlik ilkelerini esas alarak sosyal belediyecilikte örnek teşkil ediyor.

Şişli Belediyesi, gittikçe büyüyen ekonomik kriz şartlarında, sosyal yardımlarını 4,5 kat artırarak, hayat pahalılığıyla mücadelede her kesimden yurttaşın yanında olmaya devam ediyor.

“YURTTAŞIMIZIN HAKKI OLANI SAĞLADIK”

“Esas meselemiz geçim derdine çözüm bulmak” diyen Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan “Zor zamanda insanımızın yanında olmak için sosyal yardımlarımızı 4.5 kat artırdık. Yurttaşımızın hakkı olanı sağladık, güçlü dayanışmayla daha birçok desteği ve hizmeti de sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KENT LOKANTALARI ÇARE OLDU

Sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar sayısız projeye imza atan Şişli Belediyesi, TÜİK rakamlarına göre yüzde 70’in üzerine çıkan gıda enflasyonu karşısında yurttaşları yalnız bırakmamak için Gezici ve sabit kent lokantaları açtı. Bu lokantalarda, 200 binin üzerinde yurttaş sağlıklı ve kaliteli besine en uygun fiyata ulaştı.

Resmi rakamlara göre enflasyonun yüzde 42.12 olduğu ekonomik tablo sonucu birçok ürüne zam geldi, ülke genelinde onlarca hanede geçim derdi daha da derinleşti. Şişli Belediyesi açtığı Gezici Kent Market’le derin yoksulluğa çare olmak için adım attı. 5 binin üzerinde yurttaş bu marketten faydalandı. Temizlikten gıdaya kadar birçok ürünün satışa sunulduğu Gezici Kent Market, 15 günde bir rota değiştirerek tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

"BİR ÖGÜN BİZDEN"

Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte birçok ebeveyn, çocuklarının sağlıklı gıdaya ulaşımıyla ilgili kaygı yaşamıştı. Özellikle yoksul mahallelerde ekonomik krizin etkisiyle birçok öğrenci eğitimine devam edemeyecek noktaya gelmişti. İlçede okullaşmayı arttırmak ve ebeveynlere bir nebze de olsa nefes aldırabilmek için kolları sıvayan Şişli Belediyesi, “Bir Öğün Bizden” gıda destek paketiyle 70 binin üzerinde öğünü çocuklara ulaştırdı. Adil bir gelir paylaşımının ve dezavantajlı grupların desteklenmesini vurgulayan Başkan Şahan, “Çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz. İlçemde hiçbir çocuk okulda aç kalmayacak” dedi.

EMEKLİLER, EKONOMİK KRİZDE YALNIZ BIRAKILMADI

Sosyal belediyecilikte dikkat çeken Şişli Belediyesi, merkezi iktidarın “Emekli Yılı” ilan ettiği 2024’te açlık sınırının altında maaşa mahkum edilen emeklileri de unutmadı. İlçede yaşayan 5 bin emekliye, 5 bin liralık “Emekli Pazar Desteği” ödemesi yapıldı.

ŞAHAN: TÜRKİYE’NİN GENÇ ZİHİNLERİNİN YANINDA OLACAĞIZ

İPA’nın araştırmasına göre öğrencilerin aylık maliyeti 2024’e göre yüzde 57.17 oranında artarak 22 bin 920 liraya çıktı. Anadolu’da yaşayan birçok öğrencinin artan maliyetten dolayı üniversite eğitimine ara verdiği bugünlerde Şişli Belediyesi, İlk Bursum projesi kapsamında öğrencilere 15 bin TL’lik burs desteği verdi.

Yine Şişli’de yaşayan üniversitelilere 1.000 TL tutarında ulaşım desteği verildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan destek paketlerinin devam edeceğini vurgularken, “Eğitimde fırsat eşitliği için her türlü projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği genç zihinlerde, onları desteklemek bir yerel yönetici olarak en büyük önceliğim” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla geçtiğimiz ay, doğalgaz bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında zam yapıldı. Kara kışın bastırmasıyla birlikte birçok hane faturasını ödemekte zorlanmaya başladı. Asgari ücretlinin, açlık sınırının altında maaşla hayatta kalmaya çalıştığı kriz ortamında harekete geçen Şişli Belediyesi, 3 ay boyunca aylık 1.500 liralık fatura desteğini hayata geçirdi. 7 bin yurttaşın ilk ödemesi Ocak ayında yapıldı. Aynı zamanda Şişli ve Anadolu’nun dört bir yanında, zorlu kış şartlarında eğitim gören 10 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine bot ve mont hediye edildi.

ŞİŞLİ’DE ENGEL YOK!

Ayrıca Şişli’de yaşayan engelli yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek için engelli çocuğu olan 500 anneye 5 bin TL’lik destek verildi.

MEKİK HER SOKAKTA

Tüm bu sosyal yardımların yanı sıra Şişli’de yaşamı kolaylaştırmak ve ulaşımı rahatlatmak için hayata geçirilen Mekik servisleri 800 bin kez kullanılmasıyla dikkat çekmeye devam etti.