Şişli Belediyesi’nden yeni proje: 'Gezici kent market' hizmete başladı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 14:46

Güncelleme: 27.12.2024 - 15:24

Şişli Belediyesi'nin vatandaşlara uygun fiyatlı temel ihtiyaç ürünlerini ulaştırmayı hedefleyen "Gezici Kent Market" projesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. İlk durağı Feriköy Yay Meydanı olan mobil market, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın katılımıyla açıldı.

BÜTÇE DOSTU ALIŞVERİŞ DENEYİMİ

“Uygun fiyat, kaliteli hizmet” sloganıyla hayata geçirilen Gezici Kent Market, içinde reyonlar ve alışveriş kasası bulunan bir kamyon olarak tasarlandı. Market, nohuttan fasulyeye, undan ayçiçek yağına, temizlik malzemelerinden bebek bezine kadar 40 farklı ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

Açılışta konuşan Başkan Resul Emrah Şahan, şu ifadeleri kullandı:

“Şişli'deki her vatandaşımız, en kaliteli ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşabilecek. 'Kent Market', bütçe dostu fiyatlarıyla yurttaşlarımızın tenceresi kaynasın diye açılıyor. Hiçbir kar amacı gütmeden, en ucuz fiyata en kaliteli ürünü vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz.”

HAFTA İÇİ HER GÜN HİZMET VERECEK

Gezici Kent Market, hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında farklı mahallelerde vatandaşlara hizmet verecek. İlk durağı Feriköy olan market, ilerleyen günlerde Şişli’nin diğer mahallelerinde de uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturacak.

Alışverişlerde yalnızca kredi kartı kabul eden Gezici Kent Market, Şişli Belediyesi’nin daha önce hayata geçirdiği "Gezici Kent Lokantası" ve "Gezici Kent Kafe" projelerinin ardından vatandaşlar için ekonomik bir çözüm sunmayı hedefliyor.

UYGUN FİYATLI 40 ÜRÜNLE HİZMETTE

Market, hesaplı alışverişi desteklemek adına zincir marketlerden daha uygun fiyatlı ürünler sunuyor. İlk etapta satışa sunulan ürünler arasında temel gıda maddeleri, temizlik malzemeleri ve bebek ürünleri yer alıyor.