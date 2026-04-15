Şişli’de lüks araç korkuluklara çarptı: Yaralılar var!

15.04.2026 08:40:00
DHA
Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil demir korkuluklara çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, hızla ilerleyen 34 FRK 087 plakalı lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hasar gören otomobil çekiciyle kaldırılırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haberler

Bayrampaşa'da feci kaza: 1 çocuk öldü, 6 yaralı İstanbul Bayrampaşa'da trafikte makas atan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce aynı istikamette seyreden kamyona, ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrildi. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı.
Sivasspor tesisleri önünde kaza: 4'ü futbolcu 6 yaralı Sivas'ta Sivasspor tesislerine girmek üzere dönüş yapan taksiye karşı yönden gelen otomobilin çarpması sonucu yaşanan kazada 4'ü altyapı futbolcusu 6 kişi yaralandı.
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobil ile kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.