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Şişli’de panik anları... 6 katlı binada patlama sonrasında yangın çıktı

Şişli’de panik anları... 6 katlı binada patlama sonrasında yangın çıktı

2.07.2026 14:05:00
Güncellenme:
DHA
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Şişli’de panik anları... 6 katlı binada patlama sonrasında yangın çıktı

Şişli’de 6 katlı binanın giriş katında bulunan elektrik kofrasında patlama sonrasında yangın çıktı. Yangın, yurttaşların ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın giriş katında saat 11.00 yangın sıralarında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, binanın girişinde bulunan elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle önce bir patlama sesi duyuldu, daha sonra da yangın çıktı.

Bina girişinden dumanların yükseldiğini görenler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralan olmazken, kofrada ve bina kapısında hasar meydana geldi.

Yurttaşların yangın söndürme tüpüyle yaptıkları müdahale ve sonrasında yaşananlar ise, cep telefonu ile görüntülendi.

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