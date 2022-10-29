Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA
29 Ekim 2022 Cumartesi, 11:30
Van'da trafik kazası: 5 yaralı
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Van’da sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 07 LBD 89 plakalı otomobil ile 65 M 0204 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 



Van otomobil Minibüs trafik kazası

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