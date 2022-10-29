Van'da trafik kazası: 5 yaralı
Van’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Van’da sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 07 LBD 89 plakalı otomobil ile 65 M 0204 plakalı minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Video Haberler
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar için saat uyarısı
- İstanbulkart kullananlar dikkat!
- Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
- AKP'li belediyeden skandal hareket
- CNN Türk'te ilginç anlar: 'Böyle bir soru yoktu?'
- '24 yılın yeni zirvesi...'
- Dua Lipa Tarkan şarkısı söyledi, gündem oldu
- Malatya'da korkutan deprem
- CHP'den vizyon belgesine dair ilk yorum
- Erdoğan'ı onaylamayanlar artıyor