Niğde'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Niğde'de süs havuzuna çarpan iki otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:29
Niğde'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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M.Y. idaresindeki 51 BC 876 otomobil, Atatürk Bulvarı Niğde Şehitliği önündeki süs havuzuna çarptı. Bu aracın arkasından gelen, F.G'nin kullandığı 1-GFD-242 yabancı plakalı otomobil de aynı yere çarptı.

SÜRÜCÜLER YARA ALMADI

Araçlarda bulunan T.Ü. (29), D.D. (21), S.S. (22), H.İ.Y. (25) ve S.K. (24) yaralandı, sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

BİR KİŞİ KURTARILAMADI

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.Ü. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Niğde kaza Trafik

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