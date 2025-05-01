1 Mayıs'ta Taksim'e yine yasak! Polis müdahalesi, gözaltılar ve avukatlara darp iddiası...

Yayınlanma: 01.05.2025 - 18:15

Güncelleme: 01.05.2025 - 19:35

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul’un birçok noktasında sokağa çıkan yurttaşlara polis müdahalesi gerçekleşti. Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplar Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Saraçhane’de barikatlarla karşılaştı.

İstanbul genelinde çok sayıda semtte müdahale gerçekleşti. Özellikle Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu çevresinde toplanan gruplar engellendi. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖZALTI GEREKÇESİ: “TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU”

1 Mayıs sabahı erken saatlerde başlayan yürüyüş girişimleri, gün boyunca devam etti. Müdahaleler öğle saatlerinde yoğunlaştı, akşam saatlerinde ise avukatların giriş talepleriyle kriz büyüdü.

Taksim'e yürümek isteyen işçiler, üniversite öğrencileri, siyasi parti ve sendika üyeleri “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu” gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. İstanbul Valiliği 384 kişinin gözaltına alındığını açıklarken, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) sayının yaklaşık 450 olduğunu bildirdi.

Polis, birçok noktada grupların önünü keserek sert müdahalede bulundu. Sosyal medyada yayılan videolarda gözaltılar sırasında zor kullanıldığı görüldü. Ayrıca çok sayıda kişinin yerde sürüklendiği, basının da engellendiği bildirildi.

AVUKATLARA DARP İDDİASI

Gözaltına alınan yurttaşlarla görüşmek için Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne sabah saatlerinde gelen avukatlara, liste henüz oluşturulmadığı gerekçesiyle giriş izni verilmedi. Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre avukatlara, “Liste saat 17.00’de hazır olacak, o zaman içeri alacağız” denildi.

Saat 17.00’de yeniden giriş talebinde bulunan avukatlara bu kez “Almayacağız” cevabı verildi. Bunun üzerine avukatlar içeri girmeye çalıştı; yaşanan arbedede bazı avukatlar darp edildiği iddia edildi.

ÇHD, İstanbul Barosu ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu polis müdahalesine tepki gösterdi. Sosyal medyada “Taksim yasağı Anayasa’ya aykırı”, “Avukatlara darp kabul edilemez” etiketleri kısa sürede gündem oldu.

TUTANAK TUTULDU

Avukatlar dışarıda polislerle yaşarken içeride bulunan avukatların ise dışarı çıkarılmadığı avukatlar tarafından tutulan tutanakta, olayın gözlemlendiği ve bina dışında bulunan meslektaşlarının yanına gitme taleplerinin engellendiği kayda geçirildi.

Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

“Gözaltı işlemleriyle ilgilenmek isteyen avukatların içeri alınmadığı ve kolluk müdahalesine maruz kaldığı görülmüştür. Bu durum üzerine, bina dışında bulunan meslektaşlarımızın yanına gitmek istememize rağmen bu girişimimiz engellenmiştir. Bu esnada meslektaşımız Av. Mustafa Aydın Başalmaz, kolluk görevlileri tarafından binadan dışarı çıkarılmamıştır.”

Öte yandan, Av. Mustafa Aydın Başalmaz “Olay, tutanakta belirtildiği şekilde gerçekleşti. Kapının önünde bulunan meslektaşlarımıza yapılan müdahaleye tanık olduk. Yanlarına gitmek istedik ancak bu talebimiz hukuka aykırı şekilde engellendi. O sırada polis memurları tarafından fiziksel olarak itildim” ifadelerini kullandı.