Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ile 'bekçi' genelgesi: Gündüz görev almayacaklar!
Emniyet Genel Müdürlüğü, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile ilgili düzenlemeler yaptı. Yapılan yeni düzenlemeler 81 il emniyet müdürlüğüne bildirildi. Düzenlemede bekçilerle ilgili "Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları 'gündüz çalışma olurları' sonlandırılmıştır. Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak" denildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il emniyet müdürlüklerine bekçilerle ilgili genelge gönderdi.
Genelgeye göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bekçiler için uygun görüş alan iller dahil 81 ilin mülki amirliklerden aldıkları "gündüz çalışma olurları sonlandırıldı". Böylece Çarşı ve Mahalle Bekçileri gündüz saatleri içerisinde görev yapamayacak.
Emniyetin açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak düzenlenecektir. Günlük çalışma saatleri, görev bölgesindeki güneşin batış ve doğuş saatleri esas alınarak bu aralıktaki zaman dilimi içerisinde belirlenecek.
Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ve asayişin gerektirdiği haller ile güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde çalışma süreleri ve saatleri dışında çalıştırılamayacak.
Olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık, mevsim koşulları vb. durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri ortaya çıkması halinde Emniyet Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık Onayı ile çalışma süreleri ve saatlerinin değiştirilmesi ve bu hususa sürekli riayet edilmesi emri il müdürlüklerine uygulanması üzere gönderildi."
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