Şişli’de dev uyuşturucu operasyonu: Yarım milyon değerinde bonzai ele geçirildi
Şişli Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler, şüphe üzerine durdurdukları bir zehir tacirinin çantasında satışa hazır üzerine kahve dökülerek gizlenmiş 4,5 kilogram bonzai ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık yarım milyon olduğu öğrenilen uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, semtte dün saat 03.30 sıralarında devriye gezdikleri esnada sokak üzerinde yürüyen bir şahıstan şüphelendi. Şahsı durduran bekçiler elindeki çantanın içerisini açtı. Beyaz bir örtüyle gizlenen malzemelerin üstüne kahve döküldüğü görüldü.
YARIM MİLYON DEĞERİNDE BONZAİ BULUNDU
Çantada inceleme yapan bekçiler vakumlu şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır yaklaşık 4,5 kilogram 'bonzai' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Üst aramasında ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan şahıs, gözaltına alındı. Bekçilerin yaptığı kontrollerde şahsın yakalandığı noktanın ise camiye yakın bir mesafe olduğu öğrenildi.
ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Z.Ö., Emniyet'te ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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