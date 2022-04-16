Şişli’de dev uyuşturucu operasyonu: Yarım milyon değerinde bonzai ele geçirildi

16 Nisan 2022 Cumartesi, 10:27

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, semtte dün saat 03.30 sıralarında devriye gezdikleri esnada sokak üzerinde yürüyen bir şahıstan şüphelendi. Şahsı durduran bekçiler elindeki çantanın içerisini açtı. Beyaz bir örtüyle gizlenen malzemelerin üstüne kahve döküldüğü görüldü.

YARIM MİLYON DEĞERİNDE BONZAİ BULUNDU

Çantada inceleme yapan bekçiler vakumlu şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır yaklaşık 4,5 kilogram 'bonzai' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Üst aramasında ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan şahıs, gözaltına alındı. Bekçilerin yaptığı kontrollerde şahsın yakalandığı noktanın ise camiye yakın bir mesafe olduğu öğrenildi.

ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Z.Ö., Emniyet'te ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.