Şişli'de dövizci kuryesinden 50 bin dolar gasbettiler!

İstanbul Şişli'de motosikletli iki şüpheli, döviz bürosunun kuryesini silahla tehdit ederek, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 10:04
Şişli'de dövizci kuryesinden 50 bin dolar gasbettiler!
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Şişli Kadırgalar Caddesi'nde, 31 Ekim Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında, döviz bürosundan aldığı paraları taşıyan kurye, motosikletli ve silahlı iki şüpheli tarafından durduruldu.

SİLAHLA TEHDİT ETTİLER

Kuryeyi silahla tehdit eden şüpheliler, içinde 50 bin dolar olan çantayı gasbetti. R.K. isimli kurye durumu polise ve döviz bürosu yetkililerine bildirdi.

EŞGALİ BELİRLENDİ

Polisler ekipleri kuryenin verdiği bilgiler ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkalini belirledi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kuryenin motosikletinden de parmak izi alındı.


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