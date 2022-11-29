Şişli'de gecekondudaki katliamda yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı

29 Kasım 2022 Salı, 13:06

Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda geçen cuma akşamı Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Özturan 'ın cesedi bulunmuştu.

Silahla öldürülen 3 kişiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu bir kişi gözaltına alındı. B.P. isimli kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli'de Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitmişti.

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını görmüştü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Öte yandan evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamamıştı.