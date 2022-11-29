Şişli'de gecekondudaki katliamda yeni gelişme: 1 kişi gözaltına alındı
İstanbul Şişli'de bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili B.P. adlı bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda geçen cuma akşamı Vahit Ateş, Tülay Vural ve Merve Özturan 'ın cesedi bulunmuştu.
Silahla öldürülen 3 kişiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu bir kişi gözaltına alındı. B.P. isimli kişi Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Şişli'de Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitmişti.
Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını görmüştü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Öte yandan evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamamıştı.
Video Haberler
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın annesi ilk kez konuştu
- 'Gerçekten de bu bir trajedidir'
- AKP'li üyeden CHP'li başkana sinkaflı küfür
- İsmi anıt çınara verildi
- 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım?'
- Sözleşmeliye 3+1 şartı geliyor
- Emniyet'te 'Gülten Matur' bilmecesi
- Ret, inkar, hakaret...
- Müthiş maçta kazanan Gana!
- Soylu'nun AKP'ye verdiği mesaj ne?