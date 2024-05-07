Şişli’de hareketli anlar… Daireyi boşaltmayan erkek binayı ateşe verdi!

Şişli’de bir erkek, tahliye kararına rağmen daireyi boşaltmayınca memurlara direnip binayı benzin döküp ateşe verdi. Polisin müdahale ettiği 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:05
Şişli’de hareketli anlar… Daireyi boşaltmayan erkek binayı ateşe verdi!
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Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yıllar önce gecekondu olarak kullanılan alan yıkılarak yerine bina yaptırıldı. Bu süre içerisinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, binadaki dairelere yaşamaya başladı. 

Bina sahibi durumu fark etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Tahliye kararının çıkması üzerine iki daire boşaltıldı. Ancak bir şahıs daireden çıkmayarak direnmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde memurlar tahliyeye gelince ortalık karıştı. 

Daireden çıkmayan şahıs, çatıya çıkarak benzinle binayı ateşe verdi. Alevler daha sonra sökerken, polis ise binaya girerek şahısları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 1’kadın 2 kişi emniyete götürüldü. 


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