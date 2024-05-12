Şişli'de hastanede kavga: 2 kişi gözaltına alındı

Şişli'de hastanede çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:35
Şişli'de hastanede kavga: 2 kişi gözaltına alındı
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan'da önceki gün motosiklet kazasında yaralanan E.M.Ö, tedavi için Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne getirildi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Ortopedi bölümü kırmızı alanda muayene edilen hastanın yakını olduğu öğrenilen B.Ö. ile doktor O.A. arasında "doktor odasına sedye ile girilip girilmeyeceği ve doktorun koridorda muayene etmesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaralı E.M.Ö. sedyeden kalkarak doktor ve çevresindeki diğer kişilerle kavga etmeye başladı.

Güvenlik görevlileri ile hastane polisinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, olaya karışan E.M.Ö. ve B.Ö, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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