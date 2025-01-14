Malatya'da sır olay: Boş arazide erkek cesedi bulundu

Malatya’da boş arazide henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Malatya'da sır olay: Boş arazide erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:18

Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi’nde 07.00 sıralarında, Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yan tarafındaki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

AĞZINDA CERRAHİ MASKE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri ağız kısmında cerrahi maske bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #112 Acil #Malatya #ceset

İlgili Haberler

Malatya'da hareketli saatler: 'Hastaneye bombalı saldırı düzenlenecek' ihbarı polisi alarma geçirdi

Malatya'da hareketli saatler: 'Hastaneye bombalı saldırı düzenlenecek' ihbarı polisi alarma geçirdi
Malatya’da asılsız bomba ihbarının altından çocuklar çıktı

Malatya’da asılsız bomba ihbarının altından çocuklar çıktı
Malatya'da feci ölüm... Atkısı hamur makinesine takıldı, boğularak hayatını kaybetti!

Malatya'da feci ölüm... Atkısı hamur makinesine takıldı, boğularak hayatını kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler