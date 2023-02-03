Şişli'de iş merkezinde yangın paniği!

İstanbul Şişli'de güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle boşaltılan 8 katlı iş merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 11:45
Şişli'de iş merkezinde yangın paniği!
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Esentepe Mahallesi Kasap Sokak'ta, saak 06.30 sıralarında,  güçlendirme yapılacağı gerekçesiyle boşaltılan 8 katlı iş merkezinin ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İş merkezinden dumanların çıktığını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, merdivenlerle binanın iki tarafından yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Binanın üst katlarını kaplayan dumanın temizlenmesi için, uzun süre çalışma yapıldı.

Daha sonra binayı kontrol eden ekipler, içerde kimsenin olmadığını belirledi. 


Şişli Yangın iş merkezi

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