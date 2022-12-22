Şişli'de kağıt toplayıcılarıyla mahallelinin sopalı kürekli kavgası

22 Aralık 2022 Perşembe, 09:26

İstanbul Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi'nde iddiaya göre, kağıt toplayıcıları, daha önce otel olarak kullanılan boş binanın önündeki hurdaları almak istedi.

Çevre sakinleri kağıt toplayıcılarına tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Kağıt toplayıcıları, yanlarında getirdikleri demir sopalar ve kürekle mahalle sakinlerine saldırdı.

Mahalle sakinleri, bir apartmana girerek polisin gelmesini bekledi. Kağıt toplayıcıları, daha sonra hurdaları da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri kaçan kağıt toplayıcılarını bulmak için çalışma başlattı.