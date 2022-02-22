Şişli’de korkunç olay: Ev sahibi polisi arayınca cansız bedeni bulundu

22 Şubat 2022 Salı, 11:25

Şişli Kuştepe’de meydana gelen olayda sokak üzerindeki bir binada bulunan dairenin sahibi adam, evini kiraya verdiği Nijerya uyruklu Idahosa Alexander Prince’ye (41) yaklaşık 15 gündür ulaşamadı. Bunun üzerine ev sahibi, kiracısına ulaşamadığını ve başına bir şey gelmiş olabileceğini düşünerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

EV SAHİBİNİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, kapıyı kimsenin açmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine itfaiye merdiveniyle balkondan daireye giriş yaptı. Kapıyı açan polis, Prince’yi evin salonunda üzerinde kıyafetleriyle yüzüstü yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin adamın bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda ise yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayı duyan mahalleli ise çalışmaları izledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN ADLİ TIPA KALDIRILDI

Olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri eve girerek adamın cansız bedeni üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi darp ve kesici alet izine rastlanılmadı. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Prince’nin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adamın kesin ölüm sebebi yapılacak inceleme sonucu belli olacak.