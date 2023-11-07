Kahramanmaraş'ta korkutan fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Türkoğlu'nda bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:37
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü bildirildi.


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