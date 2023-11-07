Kahramanmaraş'ta korkutan fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor!
Türkoğlu'nda bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesinin devam ettiği aktarıldı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
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