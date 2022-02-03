Şişli'de Şilan Topal'ı kaçıran ve tahliye edilen sanık hakkında yeni gelişme
Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı kaçıran ve yargılandığı davada tahliye edilen Mithat Topal'ın tahliyesine ilişkin itirazı kabul eden mahkeme, sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi Şilan Topal'ı 8 Eylül 2021 tarihinde zorla kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği öne sürülen Maksut Yıldız, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada tahliye edilmişti.
Tahliye kararının ardından İstanbul 13. Aile Ceza Mahkemesi, tahliye edilen sanığın benzer davranışlarda bulunmaması için 3 ay süreyle sanığa elektronik kelepçe takılmasına karar vermişti. Tedbir kararı kapsamında, cezaevinden çıkan Mithat Topal'a polis ekiplerince elektronik kelepçe takılmıştı.
Öte yandan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına itiraz edilmişti.
İtirazı değerlendiren mahkeme, tahliyeye ilişkin itirazı kabul ederek sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.
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