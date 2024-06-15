Şişli'de takside yangın: Yolcusunu son anda indirdi!
Şişli'de aracından duman çıktığını fark eden sürücü taksiyi durdurup yolcusunu indirdi. Saniyeler sonra alevlere teslim olan taksideki yangını yurttaşlar söndürmeye çalıştı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen taksi şoförü Selahattin Çıtlak, aracın torpido bölümünden duman çıktığını görünce yol kenarında durdu.
Çıtlak, taksideki yolcuyu indirip dumanın nereden geldiğini tespit etmeye çalışırken, alevler büyüdü. Yangını gören yurttaşlar taksi şoförünün yardımına koştu.
Çevredekiler yangın tüpü kullanarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
Taksi şoförü Selahattin Çıtlak "Yangın neden çıktı bilmiyorum muhtemelen elektrikten çıktı. Yangın aracın torpido bölümünden çıktı" diye konuştu.
Takside başlayan yangın ve yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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