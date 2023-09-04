Özgür Aybaş duyurdu: Bir sigara grubuna daha zam!

Yayınlanma: 04.09.2023 - 16:19

Güncelleme: 04.09.2023 - 16:21

Seçimlerin ardından peş peşe gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi.

Philip Morris grubuna yapılan 5 liralık zammın ardından bir sigara grubuna daha zam geldi.

Zam haberini Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş duyurdu.

Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda JTI grubu sigaralara da bugünten itibaren geçerli olacak şekilde 5 lira zam geldiğini açıkladı.

Grubun en düşük fiyattaki sigarası 46 lira olurken, en yüksek fiyattaki sigarası ise 51 liraya yükseldi.

Zamlar devam ke durmak yooookk Lozan bitti tütün rezervi süprizi çok yakında şu hale bak rezalet pic.twitter.com/8jLEtrxpps — Özgür Aybaş (@AybasOzgur) September 4, 2023

ALKOLE ZAM KAPIDA

Öte yandan alkollü içki ve bira zammının de yakın zamanda geleceğini duyuran Aybaş, "Biralara en az 7-10 tl arası zam geçişi bekleniyor" ifadelerini kullandı.