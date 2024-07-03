Şişli’de yayaya çarpan araç sürücüsü durmadan yoluna devam etti: O anlar kamerada

Şişli'de, yolun karşısına geçmek isteyen kadına cip çarptı. Kadın, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken cip sürücüsü durmadan yoluna devam etti. O anlar, araç kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:02
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İstanbul Şişli'de  Darülaceze Caddesi üzerinde1 Temmuz Pazartesi günü, öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada, yolun karşısına geçmek isteyen kadına, hızla gelen cip çarptı.

Kazada, kadın yola savrulurken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Yola düşen kadına çevredekiler yardım etti. Yoldan kaldırılan kadın, bir süre dinlendikten sonra olay yerinden ayrıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen kadına cipin çarptığı görülüyor. Kaza sırasında trafik ışıklarının araçlar için yeşil yandığı görülüyor. Kadın yola düşerken araç sürücüsü durmayarak yoluna devam ediyor.


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