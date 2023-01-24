Şişli'de yol verme tartışmasında çekpasla vurdu
Şişli'de iki sürücü arasında yaşanan trafikte yol verme tartışmasında, bir sürücünün yakını hakaret ederek diğer sürücüye çekpasla vurdu.
İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.
Taraflardan birinin yakını elinde çekpasla hakaret ederek diğer sürücüye saldırdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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