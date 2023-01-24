Şişli'de yol verme tartışmasında çekpasla vurdu

Şişli'de iki sürücü arasında yaşanan trafikte yol verme tartışmasında, bir sürücünün yakını hakaret ederek diğer sürücüye çekpasla vurdu.

DHA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 09:23
Şişli'de yol verme tartışmasında çekpasla vurdu
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İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı.

Taraflardan birinin yakını elinde çekpasla hakaret ederek diğer sürücüye saldırdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Şişli çekpas kavga

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