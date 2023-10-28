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Şişli'de yurttaki öğrencilere sözlü tacizde bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Şişli’de faaliyet gösteren bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilere oturduğu binadan sözlü taciz ve hakarette bulunduğu iddiasıyla 2 şahıs gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.10.2023 - 12:34
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Olay, 28 Ekim günü Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mahallede faaliyet gösteren kız öğrenci yurdunun karşı apartmanında ikamet eden İ.Y. isimli şahıs ile Ş.C. isimli kadın şahsın, yurt binasında kalan öğrencilere yönelik taciz içerikli hakaretler ve sinkaflı kelimeler kullandığı ileri sürüldü.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahısları olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada İ.Y. isimli şahsın “Taksirle Yaralama”, “Tehdit” ve “Kasten Yaralama” gibi suçlardan toplamda 11 adet kaydı olduğu tespit edildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, “Cinsel Taciz” ve “Tehdit - Hakaret” suçlarından işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ş.C. isimli kadın şahıs serbest bırakılırken İ.Y. isimli şahıs ise adli makamlara sevk edildi.


Şişli cinsel taciz taciz öğrenci yurdu

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