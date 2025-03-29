Şişli'deki İmamoğlu protestoları: Serbest bırakılan gençler aileleri ile kavuştu

Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:13

Güncelleme: 29.03.2025 - 19:16

Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Şişli'de bir AVM önünde üniversite öğrencileri protesto düzenlemiş ve polis ablukası ile karşılaşmıştı. 124 genç gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne gönderilmişti.

SERTBEST BIRAKILANLAR AİLELERİ İLE KAVUŞTU

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gözaltına alınan 124 kişiden 77'isin adli kontrolle serbest bırakıldığını; 34 kişinin tutuklamaya sevk edildiğini ve 9 kişinin de ev hapsine gönderildiğini açıkladı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığı görüntülere göre, serbest bırakılan gençlerin alkışlar eşliğinde aileleri ile sarıldığı anlar kameralara yansıdı.