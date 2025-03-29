Şişli'deki İmamoğlu protestoları: Serbest bırakılan gençler aileleri ile kavuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını Şişli'de bir AVM önünde protesto eden gençlerden 124'ü gözaltına alınmıştı. 77 genç adli kontrolle serbest bırakılırken 34 genç hakkında tutuklama talebi çıktı, 9 kişi ise ev hapsine gönderildi.

Şişli'deki İmamoğlu protestoları: Serbest bırakılan gençler aileleri ile kavuştu
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:13

Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Şişli'de bir AVM önünde üniversite öğrencileri protesto düzenlemiş ve polis ablukası ile karşılaşmıştı. 124 genç gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne gönderilmişti.

SERTBEST BIRAKILANLAR AİLELERİ İLE KAVUŞTU

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu gözaltına alınan 124 kişiden 77'isin adli kontrolle serbest bırakıldığını; 34 kişinin tutuklamaya sevk edildiğini ve 9 kişinin de ev hapsine gönderildiğini açıkladı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın aktardığı görüntülere göre, serbest bırakılan gençlerin alkışlar eşliğinde aileleri ile sarıldığı anlar kameralara yansıdı.


Etiketler: #AVM #Çağlayan Adliyesi #adli kontrol

İlgili Haberler

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
Şişli’deki Kent Lokantaları kayyum sonrası günlerdir kapalı, yurttaşlar tepkili: Halkın ekmeğine dokunmayın

Şişli’deki Kent Lokantaları kayyum sonrası günlerdir kapalı, yurttaşlar tepkili: Halkın ekmeğine dokunmayın
Şişli’de kent lokantaları hâlâ kapalı: Cumhuriyet gitti, yerinde inceledi...

Şişli’de kent lokantaları hâlâ kapalı: Cumhuriyet gitti, yerinde inceledi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler