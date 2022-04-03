Sit alanında kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

03 Nisan 2022 Pazar, 17:15

Mahmudiye ilçesine bağlı Topkaya Mahallesi Aşakayalar mevkiindeki sit alanında define bulma amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Hasan Sevran tümülüsü içerisinde yapılan kontrollerde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı. Şüphelilerin 2 metre derinliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğinde çukur kazdıkları tespit edilirken, yanlarında kaçak kazıda kullanılan dedektör, jeneratör, 2 adet hilti, matkap, 5 litre benzin, 2 adet demir keski ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.