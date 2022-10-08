Sitede yaşayanların 'yarasa' çaresizliği

08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:20

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Tarık Akıltopu Caddesi'ndeki kaldırımda yıllardır dikili benjamin, palmiye ve hurma ağaçlarının dalları ile sitede yol kenarındaki apartmanlar arasında uçan yarasalar, binaların dış cephesini, balkonları, pencere ve panjurlar ile park halindeki otomobilleri kirletiyor. Ağaçların meyvesi ve böcekler ile beslenen yarasaların dışkısı nedeniyle binaların dış cephesi ve otomobillerin siyah lekelerle kaplandığı görüldü. Bina sakinleri, akşam saatlerinde balkon ve pencerelerinin panjurunu kapatıp, park halindeki otomobillerinin üzerini örterek önlem almaya çalıştı. Yarasaların dışkısı nedeniyle siyah lekelerin kapladığı binalar, görenleri de şaşırttı.

Site yöneticisi Ahmet Erdem, uçuşan yüzlerce yarasanın herkesi rahatsız ettiğini söyledi.

Ağaçların dallarında çok sayıda yarasanın toplandığını ve çaresiz kaldıklarını aktaran Erdem, "Hava kararınca ağaçlardan çıkan yarasalar sürü halinde apartman çevresinde uçuyor. Ağaçların meyvesini yiyor, uçarken de binaları pisletiyorlar. Ağaçlara yakın bölgedeki apartmanda lekeler var. Biz de rahatsızız. Binalarda görüntü kirliliği, pislik oluyor. Lekelerin bazıları yağmurla çıkıyor. Binalarda oturanlar da muzdarip. Gece yüzlerce yarasa uçuşuyor, cam, balkon, binaları kirletiyor. Belediye ağaçları budarsa, yaşam alanı bulamaz, başka bölgeye giderler. Yarasalar bu defa da başkalarını rahatsız edecek ama biraz kurtulmuş oluruz" dedi.

Dışkı nedeniyle evlerinin balkon, pencere ve panjurlarının kirlenmesinden yakınan bazı kişiler, yarasa uçuşmasından dolayı hava kararınca tedirginlik hissettiklerini de anlattı.