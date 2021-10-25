Sivas katliamında yaşamını kaybedenler için fidan dikildi
Pir Sultan’ın yaşadığı Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyündeki Pir Sultan Anıtı önüne 330 çam fidanı dikildi.
Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te, şeriatçı kalkışma sonucu Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydın adına, Pir Sultan’ın yaşadığı Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyündeki Pir Sultan Anıtı önüne 330 çam fidanı dikildi. Sivas Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Şube Başkanı Hidayet Yıldırım’ın öncülüğünde yapılan etkinliğe Banaz köylüleri de katıldı.
Yıldırım, “Pir Sultan Abdal bir halk ozanıdır, halk önderidir. Pir Sultan Abdal doğruluğun, dürüstlüğün, haksızlığa ve zulme karşı direnmenin simgesidir. Bu topraklarda zulüm yapanlar oldukça Pir Sultanlar da olmaya devam edecektir. Bu nedenledir ki Pir Sultanlar ölür ölür dirilir” dedi.
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