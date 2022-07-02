Sivas Katliamı'nın yıldönümünde iki büyük edebiyatçının mektuplarını yayımlıyoruz

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:31

Sivas Katliamı’nın üzerinden 29 yıl geçti. 33 aydın ve 2 otel görevlisi 2 Temmuz 1993 yılında gericiler tarafından diri diri yakıldı. Sivas Katliamı Türkiye’nin ilerici birikimine yönelik de bir saldırıydı. Edebiyattan müziğe birçok alanda eserler veren insanların ölümü Türkiye’nin kültür sanat ortamını da çoraklaştırdı. Türk edebiyatının en önemli eleştirmenlerinden Asım Bezirci ve şair Behçet Aysan da o gün otelde yer alan isimlerdendi.

Cumhuriyet, bu iki edebiyatçının ölümlerinden 6 yıl önceki mektuplarını yayımlıyor. Bezirci’nin Aysan’a gönderdiği iki mektupta da edebiyata ve şiire dair önemli bilgiler yer alıyor.

Kendisi de edebiyatçı olan Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan mektuplara ilişkin şunları söyledi:

"Babam Behçet Aysan’ın özenle sakladığı dosyanın arasında, Asım Bezirci imzalı, bugüne kadar yayınlanmamış mektuplara rastladım. Elimdeki iki mektup da 1987 yılında kaleme alınmış. Bu belgelerin iki değerli edebiyatçımızı Sıvas katliamında yitirmemizden daha büyük anlamı olduğuna inanıyorum. Bugün artık belki de yaygın bir çölleşme sonucunda edebiyatımızda, yeri geldiğinde genç bir yazar için zar attığına ve çoğunlukla da tutturduğuna rastladığımız, her satırına itibar edilen eleştirmenin kaybolduğunu/ deyim yerindeyse ölüm ilanını görüyoruz.

Asım Bezirci, diğerkamlığıyla bilinmesine rağmen böyle özel alandan seslenen bir yazar… Dahası mektuplarda yine bugün kaybolan bir başka özellik daha ortaya çıkıyor: Asım Bezirci, yaşça büyük ve kıdemli bir yazar olmasına karşın üstenci bir dil kullanmıyor. Eşitlikçi, sevecen ve içten bir seslenişle karşımıza çıkıyor. Yine Asım Bezirci’nin bir başka özelliğini daha bu kısa mektuplarda görüyoruz. Adeta kuyumcu titizliğiyle her dizeyi tartıp ona göre yorumluyor. Dolayısıyla edebiyatımızın çalışkan karıncası nitelendirmesini sonuna kadar hak ediyor.

2 Temmuz Sıvas Katliamı, aynı zamanda bir trajedi olmasının ötesinde nasıl değerleri yitirdiğimize dair de bizlere bir bakış sunmalı. Başka bir ülkede Asım Bezirci gibi üst üste konsa boyundan daha çok kitap yazmış bir insanın böyle canice ölümü kıyametleri kopartırdı. Oysa biz tam 29 yıldır yitirdiğimiz değerlerin geniş toplum kesimlerince kucaklaşmasını istiyor ve ısrarla bekliyoruz."