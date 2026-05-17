Sivas'ta korkunç olay: Kazanın şokuyla çaya atlayıp akıntıya kapıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tünel çıkışında gece yarısı kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Sürücü yaralanırken araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde vefat etti.
Araçta bulunan, 18 yaş altı E.N.H. adlı kız çocuğunun ise, olayın şokuyla Kelkit Çayı’na atlayıp akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürüldü. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kelkit Çayı’nda kaybolduğu ileri sürülen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
AFAD ekipleri, son yağışlarda debisi oldukça yükselen nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.