Sivas'ta korkunç olay: Kazanın şokuyla çaya atlayıp akıntıya kapıldı

17.05.2026 13:45:00
İHA
Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazanın şoku ile kendini Kelkit Çayı'na atan kız çocuğunu ise arama çalışmaları sürüyor.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı Tünel çıkışında gece yarısı kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; U.Y. (20) idaresindeki 28 DR 070 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Sürücü yaralanırken araçta bulunan Yağmur Hira Yazıcı olay yerinde vefat etti.

Araçta bulunan, 18 yaş altı E.N.H. adlı kız çocuğunun ise, olayın şokuyla Kelkit Çayı’na atlayıp akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürüldü. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kelkit Çayı’nda kaybolduğu ileri sürülen çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

AFAD ekipleri, son yağışlarda debisi oldukça yükselen nehirde arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var Selçuklu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü Bereket Bolat hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.
Taraftarları taşıyan yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var Sivas'ın Gürün ilçesinde taraftar grubunu taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır, 25 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzincan'da feci kaza... Otomobil dereye uçtu: Yaralı ve ölüler var Erzincan'da dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ölenlerin kimliklerini tespitine yönelik çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.